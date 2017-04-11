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В Туринске рухнула 30-метровая труба хлебокомбината10 апреля в 12:02

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Ее должны были снести полгода назад.

Утром 10 апреля на территории Туринского хлебокомбината обрушилась 30-метровая дымовая труба. Обломки повредили три гаража и линию электропередачи, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Пострадавших нет, ущерб устанавливается. Организована проверка по факту ЧП.

Стоит отметить, что угольная котельная на предприятии давно не работает, а труба признана аварийной. В ноябре 2016 года суд по иску районной прокуратуры обязал хлебокомбинат ее демонтировать, но это решение не было исполнено.

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