Пока его не вызволили полицейские.

В Салехарде 7-летний мальчик несколько часов просидел в снегу, застряв в сугробе. Об этом "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД. Детали происшествия там не уточнили.

Как пишут местные СМИ, 8 апреля ребенок ушел погулять с друзьями и не вернулся. Родители обратились за помощью в полицию. Мальчика нашли только в 3 часа ночи в сугробе, где он застрял по пути домой.

Ребенка увезли в больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное.