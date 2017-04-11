7-летний ямалец полночи просидел в сугробе10 апреля в 12:16
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Пока его не вызволили полицейские.
В Салехарде 7-летний мальчик несколько часов просидел в снегу, застряв в сугробе. Об этом "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД. Детали происшествия там не уточнили.
Как пишут местные СМИ, 8 апреля ребенок ушел погулять с друзьями и не вернулся. Родители обратились за помощью в полицию. Мальчика нашли только в 3 часа ночи в сугробе, где он застрял по пути домой.
Ребенка увезли в больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное.
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