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СКР ищет причину смерти влюбленной пары в Реже10 апреля в 12:36

  • Текст

Молодых людей нашли у недостроя.

В больнице Режа скончались 19-летний юноша и 14-летняя девушка, которых нашли покалеченными у недостроя вечером 7 апреля 2017 года.

Проводится доследственная проверка. "На месте происшествия работала усиленная следственная группа – следователь отдела по особо важным делам, следователь-криминалист областного СКР, сотрудники районного следственного отдела и полиции. Сейчас опрашивают родственников и знакомых погибших. Рассматривается несколько версий случившегося, приоритетная из них – это суицид, предположительно, из-за любовных переживаний", - пояснил "Уралинформбюро" представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Также проверку проводит прокуратура. В частности, выясняется, как на территорию недостроенного здания могли попасть посторонние люди, пояснили в областном надзорном ведомстве.

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