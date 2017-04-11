На озере Кысыкуль.

На озере Кысыкуль под Миассом утонул 60-летний мужчина.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, 8 апреля 2017 года южноуралец уехал на прогулку на квадроцикле и не вернулся. Его знакомые забили тревогу на следующий день. Они обследовали озеро на снегоходах и обнаружили полынью, где плавали сапоги и сиденье от квадроцикла.

Труп мужчины с 5-метровой глубины достали спасатели.