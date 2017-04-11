×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Под Миассом утонул мужчина на квадроцикле10 апреля в 13:15

  • Текст

На озере Кысыкуль.

На озере Кысыкуль под Миассом утонул 60-летний мужчина.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, 8 апреля 2017 года южноуралец уехал на прогулку на квадроцикле и не вернулся. Его знакомые забили тревогу на следующий день. Они обследовали озеро на снегоходах и обнаружили полынью, где плавали сапоги и сиденье от квадроцикла.

Труп мужчины с 5-метровой глубины достали спасатели.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Личное дело санитарки с "уткой"

Личное дело санитарки с "уткой"

Требует пересмотра.

"Народный фронт" уперся в мистику

"Народный фронт" уперся в мистику

Российской действительности.

Ройзман решил стать Росселем

Ройзман решил стать Росселем

Смеяться разрешается.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×