В Челябинске авто-"призраки" сбили двух школьников10 апреля в 16:11
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Водители скрылись.
Днем 9 апреля 2017 года в Челябинске двое школьников попали под колеса машин. Водители скрылись с места происшествия, рассказали "Уралинфомрбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД.
Первая авария произошла в 14.40 на Свердловском проспекте неустановленный автомобиль сбил на пешеходном переходе 13-летнего мальчика. Ребенок получил травму ноги.
В 19.50 во дворе дома на улице Захаренко неустановленная машина наехала на 15-летнюю девочку. У нее травма головы и руки.
Водителей разыскивают.
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