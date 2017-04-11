Водители скрылись.

Днем 9 апреля 2017 года в Челябинске двое школьников попали под колеса машин. Водители скрылись с места происшествия, рассказали "Уралинфомрбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД.

Первая авария произошла в 14.40 на Свердловском проспекте неустановленный автомобиль сбил на пешеходном переходе 13-летнего мальчика. Ребенок получил травму ноги.

В 19.50 во дворе дома на улице Захаренко неустановленная машина наехала на 15-летнюю девочку. У нее травма головы и руки.

Водителей разыскивают.