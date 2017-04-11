У девушки травма головы.

В Челябинске полиция разыскивает водителя маршрутки, из которой выпала 15-летняя девушка.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горГИБДД, инцидент произошел 23 марта 2017 года. Школьница ехала в маршрутке под номером 129А по улице Братьев Кашириных. Автоматические двери зажали рюкзак девушки -когда водитель открыл их, пассажирка выпала на обочину. У девушки травма головы. Водитель с места происшествия скрылся.

ГИБДД просит очевидцев позвонить по телефону (351) 256-30-02.