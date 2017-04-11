×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Челябинске из маршрутки выпала школьница - водителя ищут10 апреля в 16:38

  • Текст

У девушки травма головы.

В Челябинске полиция разыскивает водителя маршрутки, из которой выпала 15-летняя девушка.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горГИБДД, инцидент произошел 23 марта 2017 года. Школьница ехала в маршрутке под номером 129А по улице Братьев Кашириных. Автоматические двери зажали рюкзак девушки -когда водитель открыл их, пассажирка выпала на обочину. У девушки травма головы. Водитель с места происшествия скрылся.

ГИБДД просит очевидцев позвонить по телефону (351) 256-30-02.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Личное дело санитарки с "уткой"

Личное дело санитарки с "уткой"

Требует пересмотра.

"Народный фронт" уперся в мистику

"Народный фронт" уперся в мистику

Российской действительности.

Ройзман решил стать Росселем

Ройзман решил стать Росселем

Смеяться разрешается.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×