×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Тюмени пьяный байкер устроил тройное ДТП10 апреля в 15:07

  • Текст

У него не было прав.

8 апреля 2017 года в Тюмени на улице Авторемонтной мотоцикл Suzuki протаранил автомобили Lifan и Ford.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД, 34-летний байкер нарушил правила обгона. Кроме того, он был пьян и не имел прав.

Мотоциклист получил травмы головы, живота и перелом костей таза.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Личное дело санитарки с "уткой"

Личное дело санитарки с "уткой"

Требует пересмотра.

"Народный фронт" уперся в мистику

"Народный фронт" уперся в мистику

Российской действительности.

Ройзман решил стать Росселем

Ройзман решил стать Росселем

Смеяться разрешается.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×