У него не было прав.

8 апреля 2017 года в Тюмени на улице Авторемонтной мотоцикл Suzuki протаранил автомобили Lifan и Ford.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД, 34-летний байкер нарушил правила обгона. Кроме того, он был пьян и не имел прав.

Мотоциклист получил травмы головы, живота и перелом костей таза.