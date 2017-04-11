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В Тюмени Land Cruiser протаранил "Ладу" и перевернулся10 апреля в 14:24

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Внедорожник пролетел на красный.

Вечером 8 апреля 2017 года в Тюмени на перекрестке улиц 50 лет Октября и Пермякова столкнулись Toyota Land Cruiser и ВАЗ-2112.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД, водитель внедорожника пролетел на красный свет. Столкнувшись с ВАЗом, иномарка перевернулась.

Травмы получили 26-летний водитель и 25-летний пассажир отечественной легковушки.

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