Оба госпитализированы.

Утром 10 апреля на ФКП "Пермский пороховой завод" при обслуживании технологического оборудования произошла вспышка. Два человека госпитализированы с легкими ожогами, сообщили "Уралинформбюро" на предприятии.

Возгорания не последовало, имущественного ущерба нет. Создана комиссия для расследования нештатной ситуации. Руководство Перми и краевая администрация поставлены в известность.

Следует напомнить, что прошлым летом на пороховом заводе пострадали трое мужчин и женщина. Один работник, получивший ожоги 96% тела, скончался в больнице.

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