Возбуждено уголовное дело.

Омские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 10-летней девочки в городской больнице.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Омской области, в медучреждение ребенок попал с почечной недостаточностью. Врачи сделали инъекцию лидокаина. Из-за аллергической реакции девочка впала в кому и скончалась. Как выяснило следствие, медики не учли возможную аллергическую реакцию.

Возбуждено уголовное дело. За причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей виновным грозит до трех лет лишения свободы.

Стоит напомнить, подобный случай произошел в больнице Нижневартовска. Врачи не сделали кожную пробу на индивидуальную чувствительность, и пациентка скончалась после укола лидокаина. Больница обязана выплатить матери погибшей миллион рублей.

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