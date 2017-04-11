Юноша сорвался с высоты.

17-летний тюменец разбился, сорвавшись с высоты 20 этажа. Подростка с множественными травмами нашли 7 апреля 2017 года у одного из домов по улице Таврической, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

По версии следствия, молодой человек пытался сделать экстремальное селфи на перилах балкона, но не удержался. Проводится доследственная проверка.