×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Екатеринбурге начальника из ГУ МВД поймали пьяным за рулем10 апреля в 16:27

  • Текст

Он будет уволен.

В Екатеринбурге на улице Халтурина задержали начальника центра временного содержания для несовершеннолетних ГУ МВД РФ по Свердловской области Сергея Баженова. Он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел 7 апреля 2017 года в 2.20, однако информация о нем появилась только сейчас.

"В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения". Также проводится служебная проверка, по результатам которой он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", - рассказала "Уралинформбюро" заместитель начальника пресс-службы свердловского ГУ МВД РФ Нина Пелевина.

Следует напомнить, что ранее в подобную нелицеприятную историю попал депутат свердловского Заксобрания Армен Карапетян. Его поймали пьяным за рулем в ночь на 11 декабря 2016 года. В ходе перепалки он пытался отмахнуться от автоинспекторов депутатскими "корочками". Суд лишил Карапетяна водительских прав на 1 год и 7 месяцев.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Личное дело санитарки с "уткой"

Личное дело санитарки с "уткой"

Требует пересмотра.

"Народный фронт" уперся в мистику

"Народный фронт" уперся в мистику

Российской действительности.

Ройзман решил стать Росселем

Ройзман решил стать Росселем

Смеяться разрешается.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×