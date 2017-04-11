Он будет уволен.

В Екатеринбурге на улице Халтурина задержали начальника центра временного содержания для несовершеннолетних ГУ МВД РФ по Свердловской области Сергея Баженова. Он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел 7 апреля 2017 года в 2.20, однако информация о нем появилась только сейчас.

"В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения". Также проводится служебная проверка, по результатам которой он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", - рассказала "Уралинформбюро" заместитель начальника пресс-службы свердловского ГУ МВД РФ Нина Пелевина.

Следует напомнить, что ранее в подобную нелицеприятную историю попал депутат свердловского Заксобрания Армен Карапетян. Его поймали пьяным за рулем в ночь на 11 декабря 2016 года. В ходе перепалки он пытался отмахнуться от автоинспекторов депутатскими "корочками". Суд лишил Карапетяна водительских прав на 1 год и 7 месяцев.