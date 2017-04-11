Виновника аварии ищут.

Вечером 8 апреля 2017 года в Челябинской области на 1784 километре федеральной трассы М5 "Урал" перевернулся грузовик Isuzu Elf Forward.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды ГИБДД по Миассу, неустановленный автомобиль при обгоне не выдержал боковой интервал и "толкнул" грузовик. Водитель скрылся.

Пострадали двое пассажиров Isuzu, в том числе младенец 2017 года рождения. Они госпитализированы.

Виновника аварии разыскивают. Очевидцев просят позвонить по телефонам: 299-600, 299-408.