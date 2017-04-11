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Бдительные соседи предотвратили угрозу взрыва газа в Екатеринбурге10 апреля в 18:12

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В переулке Дружбы.

Инцидент произошел 9 апреля 2017 года в многоквартирном доме по переулку Дружбы, 4 в уральской столице. Абонент самовольно производил замену крана опуска у газовой плиты в своей квартире. Для этого он перекрыл кран ввода в подъезде. Поскольку мужчина не знал схемы газоснабжения дома, без голубого топлива остались сразу 2 подъезда (20 квартир). Закончив работу, нарушитель открыл кран ввода и пустил газ, не задумываясь об опасности, которой подвергает своих соседей.

В "Екатеринбурггаз" об отсутствии голубого топлива сообщили соседи, благодаря бдительности которых удалось предотвратить ЧП. Аварийная бригада незамедлительно выехала на место, где и обнаружила факт вмешательства постороннего лица в систему газоснабжения дома. Нарушитель отказался пустить газовиков в свою квартиру, соответственно, проверить газовое оборудование они не смогли. Учитывая потенциальную угрозу происшествия в данном доме, специалисты "Екатеринбурггаза" были вынуждены установить заглушку в кран на разводке. В итоге без газа остались 16 квартир. На место происшествия был вызван экипаж полиции.

Газоснабжение отключенных квартир будет восстановлено после предоставления газовикам доступа в квартиру нарушителя и проверки всей системы газоснабжения дома на герметичность. Нарушителю предстоит пройти повторный инструктаж о правилах пользования газом в быту, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Екатеринбурггаза".

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