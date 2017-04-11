В полиции засекретили информацию о происшествии.

10 апреля 2017 года в Екатеринбурге не заводе имени Калинина возле одного из цехов обнаружили боеприпас. По данным Life, это боевая граната Ф1.

В пресс-группе городского УМВД "Уралинформбюро" сказали, что комментариев по данному происшествию не будет.