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В Надыме на 3-месячного малыша рухнула ледяная глыба10 апреля в 19:32

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Крышу не расчистили специалисты УК "КонсьержЪ".

В Надыме с крыши одной из многоэтажек на 3-месячного ребенка обрушилась ледяная глыба. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, происшествие случилось 18 февраля 2017 года. Младенец получил телесные повреждения.

Во время проверки выяснилось, что снег с кровли не убрали специалисты УК "КонсьержЪ".

Из-за этой же обслуживающей организации пострадал и другой местный житель. 25 февраля 2017 года на него также сошла снежная лавина с крыши. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

В отношении коммунальщиков возбудили дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований). Им выписаны штрафы на сумму 150 тысяч рублей.

Сейчас специалисты УК привели кровли в порядок.

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