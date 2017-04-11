Она не вернулась после уроков.

10 апреля 2017 года в Нижнем Тагиле пропала 9-летняя Надежда Назина. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МВД, около 13.30 она ушла из школы-интерната №1 на Карла Либкнехта и не вернулась. Девочка проживает в Дзержинском районе на улице Максарева.

Несовершеннолетняя очень доверчива даже с малознакомыми людьми. Сейчас полицейские занимаются розыском пропавшей.

Приметы ребенка: рост 119 сантиметров, худощавое телосложение, прямые темные волосы ниже плеч, карие глаза. На ней были темно-бежевая куртка, черный берет и черные сапоги.