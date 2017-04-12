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В Екатеринбурге у завода гражданской авиации полыхал пожар11 апреля в 08:05

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Огонь охватил 500 "квадратов".

10 апреля 2017 года около 20.00 в Екатеринбурге на улице Белинского вспыхнуло неэксплуатируемое здание у завода гражданской авиации. Огонь охватил 500 квадратных метров. На место были отправлены 8 единиц пожарно-спасательной техники и 77 человек личного состава, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

По словам замначальника главка Валерия Казакова, сложность заключалась в том, что огонь распространился по многослойному перекрытию кровли: чтобы остановить пламя, пожарные разрезали кровлю бензопилами, вскрывали ее и проливали. Кроме того, в районе тушения были неисправны водоисточники. Воду доставляли от пожарных гидрантов, расположенных в 700 метрах от места происшествия.

Спасатели управились к полуночи. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

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