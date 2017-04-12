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В Германии предотвращен теракт у посольства РФ11 апреля в 08:40

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Задержан мигрант из Марокко.

В Германии задержан 24-летний уроженец Марокко, который планировал совершить теракт вблизи российского посольства в Берлине. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает Der Tagesspiegel.

Мигранта поймали 8 апреля в центре для беженцев под Лейпцигом. По мнению издания, мотивом для атаки могла стать месть за поддержку Россией сирийского лидера Башара Асада, передает "Уралинформбюро".

В последнюю неделю по миру прокатилась волна терактов. 3 апреля террорист-смертник подорвал бомбу в метрополитене Санкт-Петербурга. 7 апреля в Стокгольме грузовик въехал в группу пешеходов. 9 апреля три взрыва прогремели в церквях Египта.

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