Чиновники не в курсе.

10 апреля 2017 года в Тюмени в проезде Заречном, рядом с домом №19 по улице Газовиков, провалился асфальт, передает "Уралинформбюро". На выложенных в соцсетях снимках видно, что ширина ямы составляет около метра.

По словам очевидцев, сейчас опасное место огорожено. В комитете по благоустройству управы Центрального административного округа не в курсе произошедшего.

Стоит добавить, что дыры на улицах Тюмени зияют то тут, то там. В последний раз из-за порыва сетей провал образовался на перекрестке Советской - Профсоюзной.

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