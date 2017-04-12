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Челябинские спасатели сняли с балкона 10-летнего паркурщика 11 апреля в 12:30

  • Текст

Он неудачно прыгнул с коттеджа.

В Челябинске спасателям пришлось снимать с недостроенного коттеджа 10-летнего школьника, который повредил ногу.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городской службы спасения, 10 апреля поступил звонок от матери мальчика. Женщина обнаружила сына на заброшенной стройплощадке в Ленинском районе, где он занимался паркуром. Прыгнув с третьего этажа на балкон этажом ниже, ребенок травмировал ногу и не мог спуститься.

Паркурщика эвакуировали с помощью альпинистского снаряжения, и мать отвезла его в травмпункт.

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