Он неудачно прыгнул с коттеджа.

В Челябинске спасателям пришлось снимать с недостроенного коттеджа 10-летнего школьника, который повредил ногу.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городской службы спасения, 10 апреля поступил звонок от матери мальчика. Женщина обнаружила сына на заброшенной стройплощадке в Ленинском районе, где он занимался паркуром. Прыгнув с третьего этажа на балкон этажом ниже, ребенок травмировал ногу и не мог спуститься.

Паркурщика эвакуировали с помощью альпинистского снаряжения, и мать отвезла его в травмпункт.