Огонь вспыхнул на 4 этаже.

Днем 10 апреля 2017 года в Перми на проспекте Парковом произошел пожар в многоэтажке напротив школы. Фото и видео с места происшествия в соцсети выложили очевидцы.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, загорелись вещи на балконе 4 этажа. Огонь охватил 20 "квадратов". Спасатели эвакуировали из квартиры женщину, она не пострадала.

Причина пожара выясняется.

Видео: Duckwood Studio | YouTube.com