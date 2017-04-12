Дедушку еле откачали.

В Каменске-Уральском отравилась семья из четырех человек - в больницу попали пожилые супруги и гостившие у них внучки 10 и 5 лет.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, все четверо почувствовали себя плохо вечером 9 апреля. Старшая девочка позвонила матери, та приехала и вызвала скорую. Всех четверых госпитализировали, детей и деда - в тяжелом состоянии. Предварительный диагноз - отравление неизвестной этиологии.

На данный момент пострадавшие остаются в больницах. Детей перевели из реанимации в обычную палату, их деда 10 апреля вывели из комы.

Ведется прокурорская проверка. Причины отравления станут известны после получения результатов анализов. Семья считается благополучной, на учете в полиции не состоит.

Сотрудники аварийной службы АО "ГАЗЭКС" обследовали квартиру пенсионеров (там установлена газовая плита с колонкой). По предварительным данным, посторонних запахов в помещении не было, следов повреждения газового оборудования и утечки газа не выявлено.