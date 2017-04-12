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В больнице Качканара скончался 4-летний ребенок11 апреля в 16:28

  • Текст

При загадочных обстоятельствах.

В Качканаре возбуждено уголовное дело по факту смерти 4-летнего мальчика в местной больнице. Он был госпитализирован с признаками менингита. Утром 7 апреля 2017 года мальчик скончался, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного СУ СКР.

По данным вскрытия, ребенок погиб от черепно-мозговой травмы. Но при поступлении ЧМТ у мальчика не было. Сейчас ведется следствие: опрашивают родителей ребенка и врачей.

По статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей" виновным грозит до 3 лет лишения свободы.

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