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В Надыме толпа подростков избила сверстника11 апреля в 15:02

  • Текст

За гаражами.

11 апреля 2017 года в Надыме толпа подростков избила сверстника за гаражами. Мальчика увезли в больницу на скорой.

"Толпа подростков собралась на "Стрелку", избили мальчика - подростка. В итоге ребенка забрала скорая помощь, все лицо в крови было. Как выяснилось, в школе столкнулись возле фонтанчика, видимо это повод убить", - гласит анонимное сообщение в группе "Злой надымчанин" в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Изначально к записи было прикреплено видео - судя по нему, в потасовке участвовали 20-30 человек. Вскоре запись удалили.

В пресс-службе ГУ МВД по ЯНАО "Уралинформбюро" сообщили, что пока не располагают информацией об инциденте.

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