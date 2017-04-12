Еще одного раненого пытаются спасти.

В Сирии в результате нападения боевиков погибли двое российских военнослужащих. За жизнь еще одного раненого контрактника продолжают бороться военные медики, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Российские военные подверглись минометному обстрелу в одном из подразделений сирийских войск, где проводили инструктаж по стрелковой подготовке вместе с российским военным советником, передает "Уралинформбюро".