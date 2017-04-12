После столкновения с УАЗом.

Днем 11 апреля 2017 года в Челябинске на перекрестке улиц Мастеровой и Автодорожной столкнулись УАЗ "Патриот" и карета скорой помощи.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, спецавтомобиль ехал с включенной "мигалкой" на вызов к пациенту. От удара он опрокинулся на бок. Водитель скорой получил травмы.

Сейчас выясняется, кто из водителей нарушил ПДД.