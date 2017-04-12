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В Миассе начальник поезда экстренно принял роды у пассажирки11 апреля в 20:30

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Скорая к ней не успевала.

Во время стоянки на станции Миасс у пассажирки поезда Кисловодск - Тында начались роды.

Девочка попросилась на свет 11 апреля, пишет сайт "Первый областной" со ссылкой на службу корпоративных коммуникаций ЮУЖД. Начальник состава сделал все, что требовалось: перерезал пуповину, обмыл и обработал ребенка. Затем мать с младенцем отправили в роддом Миасса. При выписке женщина получит не только справку о рождении дочери, но и неофициальный документ - свидетельство о рождении в поезде.

Стоит отметить, что работников поездных бригад учат оказанию первой помощи, в том числе экстренному родовспоможению.

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