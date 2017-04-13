×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Во время дорожной разборки пермяк ранил ребенка12 апреля в 08:10

Фотография

Возле остановки.

Во время дорожной разборки пермяк всадил пулю в проходящего мимо 12-летнего мальчика.

Происшествие случилось около 18.00 9 апреля. О нем в соцсетях рассказала мать пострадавшего ребенка, передает "Уралинформбюро". По словам женщины, сын возвращался с тренировки домой. В это время около остановки Папанинцев повздорили два автомобилиста. Один из них достал травматический пистолет и прицелился в спину другого. Однако пуля попала в живот проходящего мимо школьника.

"Неужели нельзя решать вопросы и проблемы без оружия??? Сейчас Глеб в больнице под наблюдением... Слава Богу, рана несерьёзная, надеюсь, внутренние органы впоследствии не отреагируют", - написала женщина.

Стрелка задержали прохожие. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Барак свердловский предвыборный

Барак свердловский предвыборный

В Екатеринбурге свыше 1000 ветхих домов.

Догнать и перегнать Москву

Догнать и перегнать Москву

Предвыборные цели губернатора Куйвашева.

Екатеринбургские коммерсанты съезжают с маршрутов

Екатеринбургские коммерсанты съезжают с маршрутов

По требованию чиновников.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×