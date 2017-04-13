Возле остановки.

Во время дорожной разборки пермяк всадил пулю в проходящего мимо 12-летнего мальчика.

Происшествие случилось около 18.00 9 апреля. О нем в соцсетях рассказала мать пострадавшего ребенка, передает "Уралинформбюро". По словам женщины, сын возвращался с тренировки домой. В это время около остановки Папанинцев повздорили два автомобилиста. Один из них достал травматический пистолет и прицелился в спину другого. Однако пуля попала в живот проходящего мимо школьника.

"Неужели нельзя решать вопросы и проблемы без оружия??? Сейчас Глеб в больнице под наблюдением... Слава Богу, рана несерьёзная, надеюсь, внутренние органы впоследствии не отреагируют", - написала женщина.

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