Есть пострадавший.

11 апреля в немецком городе Дортмунд произошел взрыв возле автобуса с футболистами "Боруссии", которые отъезжали из отеля к стадиону "Сигнал Идуна Парк" на матч с "Монако".

Как сообщают зарубежные СМИ, у автобуса вылетели передние стекла. Пострадал 26-летний защитник "Боруссии" Марк Бартра, которому в руку угодил осколок. Его увезли в клинику. Команда вернулась в отель, первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов пришлось перенести на 12 апреля.

Как выяснилось, на обочине дороги рядом с автобусом были заложены три взрывных устройства малой мощности.