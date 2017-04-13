На место выехали спасатели.

В ночь на 12 апреля 2017 года на железнодорожной станции Екатеринбург-Сортировочный протекла цистерна с бензином.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, дыра была обнаружена при формировании состава. Сотрудники СвЖД отбуксировали цистерну на запасные пути и перекачали топливо. В работе принимали участие 3 единицы техники и 16 человек личного состава.

Никаких последствий для окружающей среды нет.