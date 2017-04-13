×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Салехарде 2-летний ребенок получил ожоги в центре развития12 апреля в 09:31

  • Текст

И неделю провел в больнице.

В Салехарде в одном из центров развития 2-летний мальчик получил ожоги. Ему пришлось неделю провести в больнице.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры ЯНАО, происшествие случилось в январе 2017 года. Когда мать забрала сына из центра развития, она обнаружила у него ожоги в области ягодиц и бедра. Как выяснилось, мальчик обжегся о батарею: она была раскалена до 80 градусов, при этом защитного ограждения у нее не было.

Владельца детского учреждения привлекли к ответственности по ч.1 ст.6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей). Он должен выплатить компенсацию в размере 51 тысячи рублей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Барак свердловский предвыборный

Барак свердловский предвыборный

В Екатеринбурге свыше 1000 ветхих домов.

Догнать и перегнать Москву

Догнать и перегнать Москву

Предвыборные цели губернатора Куйвашева.

Екатеринбургские коммерсанты съезжают с маршрутов

Екатеринбургские коммерсанты съезжают с маршрутов

По требованию чиновников.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×