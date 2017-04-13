И неделю провел в больнице.

В Салехарде в одном из центров развития 2-летний мальчик получил ожоги. Ему пришлось неделю провести в больнице.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры ЯНАО, происшествие случилось в январе 2017 года. Когда мать забрала сына из центра развития, она обнаружила у него ожоги в области ягодиц и бедра. Как выяснилось, мальчик обжегся о батарею: она была раскалена до 80 градусов, при этом защитного ограждения у нее не было.

Владельца детского учреждения привлекли к ответственности по ч.1 ст.6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей). Он должен выплатить компенсацию в размере 51 тысячи рублей.