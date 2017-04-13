Ночью.

В ночь на 12 апреля 2017 года в Екатеринбурге во дворе дома №1 на улице Пионеров сгорели Ford Fiesta и Subaru Impreza.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре в Пионерском микрорайоне поступило в 1.31. Огонь охватил 8 "квадратов". На месте работали 12 человек и 2 единицы техники. Пожар был потушен в 2.17.

Место происшествия осмотрела следственно-оперативная группа. Опрошены владельцы иномарок, они пока не обратились с заявлением в полицию. Проводится пожарно-техническая экспертиза для установления причины возгорания.