И трое взрослых.

Вечером 11 апреля 2017 года на 476 километре трассы Тюмень - Омск лоб в лоб столкнулись ВАЗ-21093 и фура MAN.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Омской области, на встречную полосу выехал 26-летний водитель "девятки". Погибли виновник аварии и три его пассажира: две девушки и годовалая девочка. Еще три пассажира ВАЗа госпитализированы (18-летний юноша и девушки 16 и 18 лет).

Обстоятельства аварии выясняются.