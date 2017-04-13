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В ДТП с фурой на трассе Тюмень - Омск погибла годовалая девочка12 апреля в 10:15

  • Текст

И трое взрослых.

Вечером 11 апреля 2017 года на 476 километре трассы Тюмень - Омск лоб в лоб столкнулись ВАЗ-21093 и фура MAN.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Омской области, на встречную полосу выехал 26-летний водитель "девятки". Погибли виновник аварии и три его пассажира: две девушки и годовалая девочка. Еще три пассажира ВАЗа госпитализированы (18-летний юноша и девушки 16 и 18 лет).

Обстоятельства аварии выясняются.

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