Аварию устроила автоледи.

Вечером 11 апреля 2017 года в Екатеринбурге на перекрестке Зенитчиков - Палисадной произошло тройное ДТП.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, 42-летняя женщина - водитель Audi при повороте налево не уступила дорогу встречному ВАЗ-2110. От удара иномарку откинуло на припаркованный Daewoo Matiz.

У автоледи диагностировали перелом грудины, у 22-летнего водителя ВАЗа - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушиб колена.