Во дворе.

Вечером 11 апреля 2017 года в поселке Рефтинском во дворе дома на улице Лесной ВАЗ-21102 сбил 2-летнего мальчика.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, ребенок неожиданно выскочил на дорогу из-за припаркованной машины. В момент аварии отец мальчика загружал в салон коляску, а прабабушка собиралась посадить малыша в автокресло. Мальчик выдернул руку и побежал.

19-летний водитель "десятки" резко затормозил и вывернул руль, но наезда избежать не удалось. У ребенка травмы головы и ушибы.