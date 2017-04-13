Зеленоглазую Анастасию.

Полицейские четвертый месяц ищут 16-летнюю Анастасию Жданову из Тавды. Школьница ушла из дома 1 января 2017 года и не вернулась, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Рост Насти - 150 сантиметров. Она плотного телосложения, глаза зеленые, волосы темно-русые, нижняя челюсть выдвинута вперед. Девушка очень общительна, легко входит в доверие, может назваться другим именем.

В день исчезновения школьница была одета в красную куртку с капюшоном. Сейчас она может ходить в весенней бирюзовой куртке, синих джинсах и темных тряпичных ботинках.

Следует отметить, что это не первое исчезновение Насти. Всем, кто располагает какой-либо информацией о ее местонахождении, просьба позвонить по телефонам: 8(34360)5-24-94, 8(999)368-10-42, 8(904)173-86-75 или 02.

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