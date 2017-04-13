Отделался переломом ноги.

Житель Троицка упал в 9-метровый колодец, пытаясь достать оторвавшийся насос.

Звонок с просьбой о помощи поступил 11 апреля от жены пострадавшего, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области. Семья живет на городской окраине в районе парка "Степные зори". Применив альпинистское снаряжение, спасатели вытащили 49-летнего мужчину.

Он был госпитализирован с подозрением на перелом ноги.

Фото: пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области