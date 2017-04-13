Застройщик - "ЕКБ-Строй-Инвест".

12 апреля 2017 года в Екатеринбурге в районе Московской - Волгоградской вспыхнула стройка ЖК "Московский квартал". Всю близлежащую территорию заволокло дымом. Снимки с места происшествия опубликовали пользователи соцсетей.

В "ЕКБ-Строй-Инвест" "Уралинформбюро" рассказали, что пожар произошел из-за возгорания на крыше коммерческого помещения. Сейчас огонь потушен. Никто из людей не пострадал. Жилые помещения также не пострадали.