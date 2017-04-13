С высоты пятого этажа.

Исполнитель главной роли в экранизации романа братьев Стругацких "Обитаемый остров" Василий Степанов выпал из окна своей квартиры на западе Москвы, сообщает "Уралинформбюро".

Инцидент произошел 11 апреля. Как передает Life.ru, у 31-летнего актера, упавшего с высоты 5 этажа, диагностировали перелом таза, правого плеча, обеих пяточных костей и многочисленные ушибы.



Следует отметить, что ранее Василий Степанов жаловался, что не может найти работу. Самую знаковую роль он исполнил в фильме "Обитаемый остров" режиссера Федора Бондарчука, снятом в 2009 году, где сыграл Максима Каммерера.