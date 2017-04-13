Во время экскурсии.

В Озерске проводится доследственная проверка по факту травмирования двух 6-летних девочек на экскурсии в пожарной части.

Инцидент с первоклассницами произошел 12 апреля 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Челябинской области. Класс с преподавателем был на экскурсии в управлении Федеральной противопожарной службы №1 МЧС. Когда взрослые отвлеклись, девочки упали с 4-метровой высоты в шахту спуска дежурного караула. Они госпитализированы с травмами спины и головы.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Будет дана оценка действиям должностных лиц школы и противопожарного управления, По итогам проверки будет принято процессуальное решение.