Женщина не встает с кровати.

В Челябинске во время поквартирного обхода избили участкового врача.

Происшествие случилось 10 апреля 2017 года в Курчатовском районе. Медик пришла по вызову к девушке с ОРВИ. В квартире ее встретила огромная собака породы алабай. Врач попросила убрать пса на время осмотра или хотя бы надеть на него намордник.

Это не понравилось отцу девушки. Он набросился на медика с кулаками и вытолкал за дверь.

Как рассказала "Уралинформбюро" пострадавшая Анастасия Нефедова, у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, гематомы на голове и бедре, а также ушибы груди и ребер.

"На данный момент я на больничном. Почти не встаю с кровати. Постоянная тошнота и рвота. Я написала заявление в полицию и сразу доложила о случившемся главному врачу. Он сказал, что это дело очень серьёзное и будет доведено до логического конца", - добавила Анастасия Нефедова.

По факту нападения на врача проводится доследственная проверка.