Зрение не восстановить.

Тоболяку прокололи глаз во время съемок фильма.

Как пишет 72.ru, происшествие случилось 7 апреля 2017 года на съемочной площадке фильма "Тобол" кинокомпании "Солвис". Один из участников массовки вытащил макет сабли из ножен и замахнулся ей. В это время сзади стоял Руслан Курбанов. Острие попало прямо ему в глаз, передает "Уралинформбюро".

Пострадавшего экстренно прооперировали. Глаз восстановили, но зрение сохранить не удалось.

Генеральный продюсер картины Олег Урушев заявил, что ни о какой денежной компенсации в данный момент речи не идет - все услуги оказываются в рамках ОМС.

Стоит добавить, что съемки "Тобола" стартовали в марте 2017 года. Кинолента должна выйти на большой экран в 2019 году.