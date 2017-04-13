На Сортировке.

В Екатеринбурге талые воды затопили улицу Сортировочную на участке от Таватуйской до Пехотинцев. По словам автовладельцев, глубина луж местами достигает 1 метра.

Утопающие автомобилисты глохнут, и машины приходится вытаскивать с помощью тросов, передает "Уралинформбюро".

"Ребята таджики уже встали посреди этого озера, сейчас ползают по крыше. Так как в салоне воды по самые сиденья. Будьте аккуратны", "Я сегодня там хотел проехать. Смотрю крузак 200 по самые фары. И чет передумал", - пишут горожане в соцсетях (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

По словам автовладельцев, этот участок топит каждый год.