На месте работает полиция.

Утром 13 апреля 2017 года в Перми на улице Костычева под лестницей у детсада прохожие нашли труп мужчины. По словам очевидцев, на месте работают сотрудники полиции, тело пока не убрали, пишет портал 59.ru.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю "Уралинформбюро" сообщили, что информация уточняется. Дозвониться до следственного отдела по Дзержинскому району города на момент публикации новости не удалось.