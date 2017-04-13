Скорая не смогла его "откачать".

Вечером 12 апреля 2017 года в Челябинске спасатели вызволили из озера Смолино провалившегося под лед рыбака. По словам очевидцев, мужчина находился в 30 метрах от берега.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Челябинской городской службы спасения, 60-летнего мужчину эвакуировали из полыньи с помощью альпинистского снаряжения. Врачи скорой помощи провели реанимационные действия, но спасти его не удалось.

Видео: Максим Толматов | vk.com