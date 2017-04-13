Уроженца Башкирии.

В Челябинской области ищут 8-летнего Дениса Буканова. Школьник ушел из дома 12 апреля около 18 часов и не вернулся, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Денис - уроженец города Баймак (Башкортостан). Его рост 100-110 сантиметров, он худощавого телосложения. У мальчика короткие темные волосы, карие глаза.

В день исчезновения ребенок был одет в коричневую болоньевую куртку, черную шапку, темно-синее трико с двумя голубыми полосками по бокам. На ногах были черные зимние кроссовки.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Дениса, просят позвонить по телефонам: 8 (351) 413-42-13, 413-59-89.