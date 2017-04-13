Екатеринбуржец на Lexus протаранил ограждение и три иномаркиСегодня в 15:37
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С ним ехали беременная женщина и ребенок.
Вечером 12 апреля в Екатеринбурге на улице Краснолесья водитель Lexus протаранил разделительный отбойник и вылетел на припаркованные машины. Очевидцы выложили в соцсети фото с места аварии.
"Лексус летел со стороны Амундсена, в сторону де Генина и первоначально зацепил затралтный разделительный бордюр и уже от него его отфутболило на другую сторону метров 70 наверное, обе проезжие части усыпаны запчастями", - написал Иван Буткинец в группе "Инцидент. Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте" (здесь и далее орфография и пунктуация автора. - Прим.ред.).
По его словам, за рулем был молодой мужчина. На пассажирских сиденьях находились беременная женщина и ребенок 7-10 лет.
"Проезжали по встречке в этот момент... Чудом спаслись.. Машину резко понесло в отбойник и после разбиения в хлам, колесо отлетевшее от машины гнало по дороге.. в метрах 10 пролетело от нас", - рассказывает другой очевидец Андрей Белых.
Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, авария произошла около 23 часов. Водитель Lexus не обеспечил постоянного контроля за движением, пробил ограждение и вылетел на стоящие Audi, Volkswagen и Daewoo Nexia. Никто не пострадал.
Фото: Иван Буткинец | vk.com
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