×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Челябинске на тротуар рухнула кирпичная стенаСегодня в 13:30

  • Текст

Гаражных боксов.

13 апреля 2017 года в Челябинске в районе перекрестка проспекта Ленина и улицы 40 лет Октября рухнула кирпичная стена гаражных боксов. Кладка упала на тротуар. К счастью, в момент происшествия прохожих там не было.

Как рассказал "Уралинформбюро" первый заместитель главы Трактрозаводского района Петр Антипин, гаражные боксы сдавались в аренду и использовались в качестве складов. Их владельцем является ООО "Венера", по всей видимости, предприниматели ненадлежащим образом содержали объекты. Местные власти уже связались с представителями компании.

"Сейчас место оцеплено. После обеда будут предприниматься меры по вывозу обломков. Затем стена будет укрепляться", - пояснил Антипин.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Скелеты большевиков против комсомольца Ивачева

Скелеты большевиков против комсомольца Ивачева

Свердловская область теряет красный оттенок.

Барак свердловский предвыборный

Барак свердловский предвыборный

В Екатеринбурге свыше 1000 ветхих домов.

Догнать и перегнать Москву

Догнать и перегнать Москву

Предвыборные цели губернатора Куйвашева.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×