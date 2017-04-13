В Екатеринбурге ветер снес крышу зданияСегодня в 13:40
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Горожан просят не выходить на улицу.
13 апреля 2017 года в Екатеринбурге разбушевался сильный ветер - с трехэтажного административного здания на Генеральской, 3д снесло крышу, передает "Уралинформбюро".
"Ее просто сдуло. Вроде как без пострадавших", "Сидишь такой в офисе, работаешь спокойно и крышу снесло. Грохот был, жесть ваще", - пишут очевидцы в соцсети "ВКонтакте" (здесь и далее орфография и пунктуация автора. - прим.ред.).
В настоящее время крышу меняют рабочие. "Они начали там пилить, колотить, ремонтировать. И, видимо, рядом была такая же не очень крыша - ее убрали прям так, скинули, на другую сторону. Уж не знаю, ушла ли она на землю или просто перевернули, сняли в общем, чтобы не вырвало вновь. Достаточно оперативно все", - рассказывают очевидцы.
Горожан призывают держаться подальше от зданий, рекламных конструкций, по возможности лучше вообще не выходить на улицу. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области не смогли оперативно прокомментировать информацию.
Фото: Инцидент. Екатеринбург | vk.com
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